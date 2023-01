POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Heinsberg-Dremmen (ots) - Am Donnerstag, 5. Januar, drangen Einbrecher in der Zeit zwischen 12 Uhr und 23.55 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Jülicher Straße ein. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen Bargeld, Handys und Bankkarten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

