Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Innenstadt/Taschendiebe aktiv - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich drei Taschendiebstähle brachten die Geschädigten am Samstag (15.10.) in der Mittagzeit auf der Polizeiwache in Coesfeld zur Anzeige. Die Geschädigten hatten sich alle um kurz nach 13 Uhr in Geschäften in der Coesfelder Innenstadt aufgehalten. Dort stahlen Unbekannte ihnen ihre Geldbörsen aus den mitgeführten Taschen oder Rucksäcken. Um kurz vor 15 Uhr konnten zwei Geldbörsen in einem Geschäft in der Innenstadt aufgefunden werden. Aus den Geldbörsen war das Bargeld gestohlen worden. In einem Fall waren einer Gesschädigten zwei Frauen aufgefallen, die sich auffällig verhielten. Möglicherweise könnten diese Frauen mit den Diebstählen in Verbindung stehen. Personenbeschreibung: 1. weiblich, ca. 50-55 Jahre alt, ca. 173 cm groß, dunkles gelocktes zum Zopf gebundenes Haar, bekleidet mit einem gelben Sari 2. weiblich, ca. 30 Jahre alt, ca. 168 cm groß, dunkles Haar

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

