Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 8 vom 08.01.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Hückelhoven, Straßenraub

Am Samstag, 07.01.2023, um 10.20 Uhr, wurde ein Raub zum Nachteil eines 12 jährigen Hückelhoveners durch zwei zunächst unbekannte männliche Jugendliche bekannt. Die beiden Jugendlichen hatten dem Kind bei einem Verkaufsgeschäft auf der Straße Landabsatz Geld aus dem Rucksack nehmen wollen. Der geschädigte Junge habe versucht dies zu verhindern, was jedoch durch einfache körperliche Gewalt der tatverdächtigen Jugendlichen unterbunden wurde. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte einer der jugendlichen Täter angetroffen und festgehalten werden. Nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme auf der Polizeiwache wurden sowohl der Geschädigte als auch der Tatverdächtige an die jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben.

Übach-Palenberg, Versuchter Einbruch in Geschäft

In der Nacht vom Samstag, 07.01.2023, 18.00 Uhr, auf Sonntag, 08.01.2023, 05.10 Uhr, versuchten unbekannte Täter ein Fenster eines Geschäftes auf der Friedrich-Ebert-Straße aufzuhebeln. Hierdurch gelang es jedoch nicht, ins Innere einzudringen, woraufhin die Scheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen wurde. Angaben zur Tatbeute liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Wegberg-Rath-Anhoven, Geschäftseinbruch

Im Zeitraum von Freitag, 06.01.2023, 18.00 Uhr bis Samstag, 07.01.2023, 08.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Geschäft auf der Robert-Bosch-Straße ein, in dem ein Seitenfenster gewaltsam geöffnet wurde. Ein Tresor wurde anschließend mit schwerem Gerät geöffnet. Dieses Gerät wurde durch die Täter am Tatort zurückgelassen. Zur möglichen Tatbeute konnten noch keine Angaben gemacht werden, es entstand jedoch hoher Sachschaden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

