Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth, OT Breinum (bub) - In der Zeit vom 05.08.2023, 07:00 Uhr bis zum 09.08.2023, 20:15 Uhr, ereignete sich ein versuchter Wohnungseinbruch in der Straße Am Fortshaus 15, 31162 Bad Salzdetfurth, Ortsteil Breinum.

Bislang unbekannte Täter betraten das Mehrfamilienhaus und hebelten dort an einer der Wohnungstüren. Die Tat misslang jedoch, sodass die Wohnung nicht betreten wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

