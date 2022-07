POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Moped in Riedstraße entwendet

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Karlstraße in Leonberg einen Hyundai, der am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden am linken vorderen Radkasten und der Felge von rund 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt ...

mehr