Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungsdurchsuchung nach der Sichtung eines bewaffneten Mannes auf einem Balkon in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 11.01.2022 meldete sich gegen 18:30 Uhr ein Hinweisgeber im örtlichen Polizeihauptrevier in Neubrandenburg und berichtete, einen Mann auf einem Balkon in der Cölpiner Straße mit einem waffenähnlichen Gegenstand gesehen zu haben.

Aufgrund der vor Ort erlangten Informationen wurde durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ein mündlicher Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung in der Cölpiner Straße erwirkt.

In der Wohnung wurde ein 30-jähriger deutscher Staatsangehöriger angetroffen. Bei der Durchsuchung fanden die eingesetzten Beamten eine Druckluftwaffe samt Zubehör. Darüber hinaus entdeckten sie Betäubungsmittel und Konsumutensilien. Die aufgefundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz wurde ein weiterer 46-jähriger, deutscher Mann im Treppenhaus des betreffenden Mehrfamilienhauses festgestellt. Da er mit den beschriebenen Beobachtungen in Verbindung stehen konnte, wurde auch er einer Kontrolle unterzogen. Bei ihm wurden ebenfalls eine Druckluftwaffe sowie eine betäubungsmittelähnliche Substanz sichergestellt.

Gegen die beiden Männer ermittelt nun das Kriminalkommissariat Neubrandenburg wegen des Verdachts der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell