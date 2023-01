Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Terrassentür aufgehebelt

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Durch die Terrassentür drangen Einbrecher gewaltsam in eine Wohnung an der Straße Alte Schmiede ein. Sie durchsuchten augenscheinlich alle Räume nach Wertgegenständen. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt. Die Tat wurde am 8. Januar (Sonntag), zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr begangen.

