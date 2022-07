Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Bitte beachten Sie: Schnell Fahren ist keine Garantie für schnelles Ankommen!

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 31. Kalenderwoche 2022

(aa/mw) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Strecken zum Zwecke des Lärmschutzes, an Gefahrenstrecken und führen zudem eine Testmessung vor einer Dietzenbacher Schule durch.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

01.08.2022:

BAB 66, Fulda in Richtung Frankfurt, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); L 3193, Langenselbold in Richtung Ronneburg, zwischen Bruderdiebacher Hof und Ronneburg (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

02.08.2022:

BAB 66, Fulda in Richtung Frankfurt, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);

03.08.2022:

Dietzenbach, Rodgaustraße, im Bereich der Schule;

04.08.2022:

B 276, Brachttal-Neuenschmidten, Birsteiner Straße (Gefahrenbereich Geschwindigkeit).

Offenbach, 29.07.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

