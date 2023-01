Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Briefkästen vermutlich durch Feuerwerk beschädigt

Gangelt (ots)

Gegen 23 Uhr wurden am 7. Januar (Samstag) Anwohner der Straße Buschweg von einem lauten Knall aufgeschreckt. Unbekannte Personen hatten offenbar Feuerwerkskörper in den Briefkasten geworfen und diesen dadurch vollständig zerstört. Auch die Verklinkerung wurde beschädigt. Fünf Minuten später wurde auch an der Waldstraße ein Briefkasten beschädigt. Nachdem die Bewohner des betroffenen Hauses einen lauten Knall vernommen hatten, mussten sie die Tat feststellen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0.Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

