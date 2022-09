Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Täter scheitern bei Diebstahl eines Wohnanhängers

Durch einen Bekannten wurde am Sonntagmorgen (04.09.) gegen 09:45 Uhr der Eigentümer eines Wohnanhängers der Marke Fendt darauf hingewiesen, dass der Wohnanhänger nicht mehr an seinem üblichen Abstellort stand. Er hatte ursprünglich an der Bahnhofstraße in Untereschbach in einer Grundstückseinfahrt gestanden und wurde offenbar einige Meter nach vorne gezogen.

Den bislang unbekannten Tätern gelang es nach ersten Erkenntnissen, die Wegfahrsperre zu deaktivieren. Zudem wurden diverse Aufbruchspuren festgestellt, unter anderem an einer Tür zu einem Stauraumfach, durch welches die Täter vermutlich sogar bis in den Innenraum des Wohnanhängers vorgedrungen sind. Auch das Anhängerstützrad war vor Ort nicht mehr auffindbar. Warum die Täter von ihrem offenkundigen Vorhaben, den Wohnanhänger zu entwenden, doch noch abließen, ist bislang unklar. An dem Wohnanhänger entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen versuchten besonders schweren Falles des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die in der Zeit von Samstag (03.09.) 16:00 Uhr bis Sonntag (04.09.) 09:45 Uhr etwas Verdächtiges im Umfeld der Bahnhofstraße in Untereschbach festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 bei der Polizei zu melden. (th)

