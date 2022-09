Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Betrüger treiben weiter ihr Unwesen - 3 weitere Strafanzeigen

Bergisch Gladbach / Kürten (ots)

Drei weitere Strafanzeigen im Zusammenhang mit Betrügereien sind bei der Polizei Rhein-Berg eingegangen.

Ein 76-jähriger und ein 82-jähriger Bergisch Gladbacher wurden am Montag (29.08.) und Dienstag (30.08.) jeweils Opfer von Betrügern, die sich am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter ausgaben. Indem diese den Geschädigten vorspielten, deren Computer gegen Datenverlust und Hackerangriffe schützen zu können, verschafften sie sich per Fremdzugriff Zugang zu den Computern der Geschädigten.

In einem der beiden Fälle wurde anschließend eine Zahlung im oberen dreistelligen Bereich in Form von Google-Play-Gutscheinkarten an die Betrüger getätigt. In dem anderen Fall stellte der Geschädigte am Folgetag des Telefonats fest, dass von seinem Konto zwei Online-Überweisungen an ihm unbekannte Personen getätigt worden sind. Eine dieser Überweisungen konnte noch gestoppt werden. Dennoch entstand dem Bergisch Gladbacher eine Schadenssumme im unteren vierstelligen Bereich.

Auf eine andere gängige Betrugsmasche fiel am Mittwoch (31.08) eine 54-jährige Kürtenerin herein. Diese erhielt eine WhatsApp-Nachricht, in der sich der Absender als ihre Tochter ausgab. Die vermeintliche Tochter berichtete, dass ihr Handy defekt sei, weshalb sie nun keine dringenden Überweisungen tätigen könne und bat deshalb die Geschädigte um Vornahme von zwei Überweisungen. Die Kürtenerin überwies die geforderten Geldbeträge im mittleren vierstelligen Bereich. Bei einem anschließenden Telefonat mit ihrer Tochter wurde offenkundig, dass sie Opfer eines Betruges geworden war. Eine Überweisung konnte seitens des Geldinstituts noch gestoppt werden. Eine der Überweisungen im unteren vierstelligen Bereich konnte nicht zurückgerufen werden und verblieb somit in den Händen der Betrüger.

In allen Fällen wurden Strafanzeigen erstattet. Bitte warnen Sie auch Ihre Angehörigen und Bekannten vor diesen Betrugsmaschen. Wenn Sie Fragen zu Betrugsmaschen und gezielten präventiven Maßnahmen haben, wenden Sie sich an unser Fachkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz unter der Rufnummer 02202 205-444.(th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell