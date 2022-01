Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Unfall mit einem Verletzten und 60000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Von der Sonne geblendet kam am Montag, 24.01.2022 gegen 16.00 Uhr ein 83 Jahre alter Mann mit seinem VW T-Roc auf der L 140 zwischen Gresgen und Adelsberg auf die Gegenfahrbahn. Zeitgleich kam ihm ein 73 Jahre alter Mann mit seinem Volvo entgegen, woraufhin es zum frontalen Zusammenstoß kam. Durch den auslösenden Airbag erleidete der Volvo-Fahrer eine Stauchung am Arm. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

