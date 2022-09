Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Lenkrad und Navi aus BMW in Tiefgarage entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu gestern (01.09.), zwischen 16:00 Uhr und 08:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das Lenkrad sowie das fest eingebaute Navigationssystem inklusive Display eines BMW im Stadtteil Hand. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum in einer Tiefgarage in der Willy-Brandt-Straße abgestellt.

Die Fahrertür stand bei Eintreffen der alarmierten Polizisten offen und die hintere Dreiecksscheibe war eingeschlagen.

Der Wert des Diebesguts sowie der entstandene Sachschaden können noch nicht beziffert werden.

Die Polizei Rhein-Berg sucht nach Zeugen, die etwas Auffälliges in der Nähe des Tatortes beobachtet haben und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell