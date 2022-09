Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 63-jähriger Pedelec-Fahrer stürzt mit knapp 2 Promille

Bergisch Gladbach (ots)

Am späten Mittwochabend (31.08.) gegen 23:15 Uhr befuhr ein 63-jähriger Bergisch Gladbacher die Straße Schluchterheide in Gronau in Fahrtrichtung Leibnizstraße mit seinem Pedelec. Nachdem der Fahrer offensichtlich aufgrund seines alkoholisierten Zustandes auf die Straße stürzte und beim Versuch, sein Pedelec anschließend zu schieben, wiederholt hinfiel, verständigte ein Zeuge die Polizei.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, fanden sie den 63-Jährigen leicht verletzt vor - eine Behandlung durch einen Rettungswagen lehnte er jedoch ab. Aufgrund starker körperlicher Auffälligkeiten wurde ein freiwilliger Atemalkoholkontrolltest durchgeführt, der einen Wert von knapp 2 Promille ergab. Den Konsum des Alkohols räumte der Beschuldigte ein, behauptete jedoch, dass er das Pedelec nur geschoben habe.

Der 63-Jährige wurde der Wache Bergisch Gladbach zugeführt, wo ihm eine angeordnete Blutprobe entnommen wurde. Sein Pedelec wurde am Einsatzort abgestellt und abgeschlossen, die Weiterfahrt wurde ihm bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt. (st)

