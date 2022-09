Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Alkoholisierter 24-Jähriger versucht sich mit einem Kleinkraftrad einer Polizeikontrolle zu entziehen

Kürten (ots)

Am Mittwoch (31.08.) gegen 22:10 Uhr fiel zwei Beamten der Polizeiwache Bergisch Gladbach auf der Wipperfürther Straße in Kürten-Dürscheid ein vor ihnen fahrendes Kleinkraftrad auf. Dieses war augenscheinlich zu schnell unterwegs, weswegen die Beamten den Fahrer des Kleinkraftrades einer Kontrolle unterziehen wollten.

Als sie dem Fahrer Anhaltezeichen gaben, hielt dieser nicht an, sondern bog in eine Nebenstraße ein und fuhr an einer geschlossenen Schranke vorbei. Die Beamten folgten dem Kleinkraftrad ab hier zu Fuß. Nachdem sie es zunächst aus den Augen verloren hatten, konnten sie es schließlich wenig später am Fahrbahnrand geparkt antreffen.

Kurze Zeit später kam auch der Fahrer, ein 24-jähriger Kürtener, wieder hinzu. Da ein Alkoholtest einen Atemalkoholwert von circa 1,5 Promille ergab und auch Hinweise auf eine mögliche Medikamenteneinnahme bestanden, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Das Kleinkraftrad, welches offenbar technisch manipuliert war, wurde sichergestellt.

Den Kürtener erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da er zusätzlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. (th)

