Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Carport Brand

Iserlohn (ots)

Am frühen Mittwochmorgen brannten, gegen 03:20 Uhr, vor einem Haus in der Händelstraße ein Carport ein darunter stehender PKW sowie eine Mülltonne. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 17.000EUR. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen werden bei der Polizei deshalb zunächst wegen einer möglichen Brandstiftung geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl) (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell