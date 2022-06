Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Tür eingetreten und Bewohner mit Schlagstock bedroht

In Gewahrsam nehmen mussten Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Dienstag einen 40-Jährigen, nachdem dieser gegen 22.30 Uhr die Wohnungstür eines Nachbarn in der Unteren Burachstraße eingetreten und einen 25-Jährigen mit einem Schlagstock bedroht hatte. Der hochaggressive und alkoholisierte 40-Jährige beleidigte bei den weiteren Maßnahmen die Polizisten und wehrte sich gegen deren Zugriff. Der Tatverdächtige gelangt nun unter anderem wegen Bedrohung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige. Darüber hinaus wird er die Kosten für die unfreiwillige Übernachtung in der Arrestzelle tragen müssen. Der Sachschaden, der an der Wohnungstür entstanden ist, kann noch nicht beziffert werden.

Ravensburg

Jugendlichen angegriffen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag gegen 18 Uhr in der Mohrengasse aus einer Gruppe heraus einen 17-jährigen Passanten beleidigt, bedroht und ins Gesicht geschlagen. Dabei wurde die Brille des Jugendlichen beschädigt. Der Tatverdächtige soll etwa 185 cm groß und 17 bis 19 Jahre alt gewesen sein. Er soll schwarz gekleidet gewesen sein und kurzes schwarzes Haar gehabt haben. Er sprach leicht lispelnd mit osteuropäischem Akzent. Von seinen etwa vier männlichen und drei weiblichen Begleitern soll einer ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose getragen haben und ebenfalls 18 bis 19 Jahre alt und gut 185 cm groß gewesen sein. Die Ermittler des Polizeireviers Ravensburg bitten unter Tel. 0751/803-3333 um Zeugenhinweise und um Hinweise zum Täter sowie dessen Begleiter.

Ravensburg

Opfer überweist mehrere tausend Euro an Betrüger

Ein vermeintlicher Europol-Mitarbeiter hat einen 22-Jährigen um einen vierstelligen Euro-Betrag gebracht. Das Opfer erhielt am Dienstag mehrere Anrufe der bislang unbekannten Betrüger, die den 22-Jährigen der Geldwäsche bezichtigten. Im weiteren Verlauf setzten die Täter ihr Opfer derart unter Druck, dass der Mann den geforderten Geldbetrag auf ein ausländisches Konto überwies. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Lassen Sie sich am Telefon von Unbekannten niemals dazu überreden, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Beenden Sie das Telefonat und setzen Sie sich im Zweifel mit Ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle in Verbindung. Informationen zum Thema Betrug finden Sie auf www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

Ravensburg

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mit einer geöffneten Fahrzeugtür zusammengestoßen und im Anschluss gestürzt ist am Dienstag gegen 7.30 Uhr ein 13-jähriger Radfahrer in der Wilhelmstraße. Die Fahrerin eines Renault Twingo hielt am Fahrbahnrand an, woraufhin die 15-jährige Beifahrerin ihre Tür öffnete und den Radfahrer offenbar nicht beachtete. Das Kind wurde mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Ravensburg

Fahrzeug zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt erst bekannt wurde, hat ein Unbekannter am vergangenen Freitag zwischen 16 und 20 Uhr mit einem spitzen Gegenstand einen Pkw zerkratzt, der zu der Zeit auf einem Parkplatz in der Ernst-Kretschmer-Straße abgestellt war. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Schlier

Kreisverkehr überfahren

Alkohol am Steuer dürfte vermutlich der Grund dafür gewesen sein, dass eine 64 Jahre alte Autofahrerin am Dienstag kurz vor 16 Uhr auf der L325 den Kreisverkehr an der Kalksteige überfahren hat. Nahezu ungebremst fuhr die Frau nach bisherigen Erkenntnissen in den Kreisverkehr, überführ ein Verkehrsschild und blieb mit ihrem Wagen im Kiesbett stecken. Wegen des deutlichen Alkoholgeruchs brachte die gerufene Polizei die Frau in ein Krankenhaus, wo ihr Blut abgenommen wurde. Wenn das Blutergebnis einen zu hohen Alkoholgehalt nachweist, muss die Frau, gegen die nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt wird, mit einer Anzeige rechnen. Ihren Führerschein behielten die Polizisten noch an Ort und Stelle ein.

Weingarten

Autoüberschlag

Durch ein Ausweichmanöver hat sich am Dienstag gegen 18 Uhr neben der Ettishofer Straße ein drei-rädriges E-Fahrzeug überschlagen. Das Twike-Gefährt war von Kasernen nach Weingarten unterwegs, als ein entgegenkommender 64-jähriger Skoda-Lenker das E-Fahrzeug beim Linksabbiegen übersah. Die 43 Jahre alte Lenkerin des Dreirades bremste stark ab und wich ruckartig aus. Dadurch konnte sie den Zusammenstoß verhindern, überschlug sich hierbei aber mit dem Fahrzeug. Sie erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden, der an dem Twike entstand, wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Aulendorf

Sachbeschädigung auf Kindergartengelände

Sachschaden haben Unbekannte auf dem Gelände eines Kindergartens in der Schussenrieder Straße angerichtet, die zwischen letzten Donnerstag und Sonntag eine Sitzbank herausgerissen haben. Teile der Bank hinterließen sie in einer umliegenden Wiese. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt, Hinweise auf die Täter werden unter Tel. 07584/9217-0 erbeten.

Aulendorf

Blitzer demoliert

In der Nacht auf Dienstag wurde ein Geschwindigkeitsmessgerät beschädigt, das entlang der K8035 an der Abzweigung Tannhausen/Steger See aufgestellt war. Unbekannte rissen zwei Antennen des "Blitzer-Anängers" ab, begossen das Gerät augenscheinlich mit einer brennbaren Flüssigkeit und versuchten die Scheibe des Gerätes zu durchbohren. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 bei der Polizei in Altshausen zu melden.

Wangen

Verletzt nach Auffahrunfall

Mit Verletzungen wurde eine 41 Jahre alte Autofahrerin am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht, nachdem ihr ein Opel- Lenker in der Ravensburger Straße hinten aufgefahren war. Die Lenkerin eines Toyotas musste aufgrund des Verkehrs halten, was der 59 Jahre alte Unfallverursacher zu spät erkannte. Durch die Kollision schob er den Wagen der Frau mehrere Meter weit nach vorne und verletzte sie durch den Zusammenstoß leicht. Der Schaden, der durch den Unfall an den Autos entstanden ist, wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Sie mussten abgeschleppt werden.

Leutkirch

Hecke gerät in Brand

Zum Brand einer Hecke in der Rimpacher Straße mussten Feuerwehr und Polizei am Dienstag kurz nach 18 Uhr ausrücken. Die Wehrleute konnten die Flammen, die bereits auf einen Holzzaun übergegriffen hatten, rasch löschen. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt, Personen wurden nicht verletzt. Noch unklar ist, wie es zur Brandentstehung gekommen ist.

Bad Wurzach

Einbruchsversuch

Im Zeitraum zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, hat ein Unbekannter versucht, die Fahrertür eines Audi A3 aufzuhebeln. Der Audi war zur Tatzeit in der Gartenstraße abgestellt. Durch die massive Gewalteinwirkung entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Bad Wurzach unter Tel. 07564/2013 entgegen.

Bad Wurzach

Mit Mähwerk Tank aufgeschlitzt - Diesel läuft aus

Auf rund 18.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 15 Uhr in Friedlings entstanden ist. Der 42-jährige Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine geriet beim Mähen einer Wiese mit dem Mähwerk auf die Kreisstraße und touchierte dort den Sattelzug eines 58-Jährigen, der in diesem Moment die K 7929 befuhr. Neben der gesamten rechten Fahrzeugseite wurde auch der Tank des Lkw beschädigt, sodass Diesel austrat. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort medizinisch betreut. Um den nicht mehr fahrbereiten Sattelzug kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Auch die Freiwillige Feuerwehr kam vor Ort, um den ausgelaufenen Treibstoff abzustreuen.

