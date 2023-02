FW-BN: E-Roller Fahrer stirbt nach Unfall

Bonn (ots) - Bonn, Nordstadt, Vorgebirgsstraße, 31.1.2023, 18:47 Uhr Durch eine automatische Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr, am Dienstagabend, zu einem Brand in einem Autohaus alarmiert. Bei Eintreffen brannte es in einem Teilbereich des Lagers, einhergehend mit einer starken Rauchentwicklung. Die Sprinkleranlage hatte ebenfalls ausgelöst. Unter Atemschutz ...

mehr