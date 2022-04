Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Einsatzreicher Nachmittag und Abend für Feuerwehr und Rettungsdienst

Bonn, 15.04.2022

Nachdem die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst bereits am Morgen zu zwei gemeldeten Bränden ausrückten, gestalteten sich auch der Nachmittag und die frühen Abendstunden einsatzreich.

16:46 Uhr: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Bonn-Plittersdorf Es konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden. Nach Erkundung war kein weiteres Tätigwerden der Feuerwehr notwendig.

- Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwache 3, sowie der Führungsdienst.

17:05 Uhr: Gemeldeter Gebäudebrand in Bonn-Tannenbusch - Brieger Weg. Auf dem Balkon einer Wohnung im 2. Obergeschoss war eine Matratze in Brand geraten. Diese wurde von den Mietern selbst abgelöscht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten die Brandstelle und das angrenzende Zimmer.

- Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen 1 und 2, Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Buschdorf, sowie der Rettungs- und Führungsdienst.

18:13 Uhr: Wohnungsbrand in der Bonner Weststadt - Endenicher Straße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte räumten mit mehreren Trupps unter Atemschutz die angrenzenden Gebäudeteile, durchsuchten die Brandwohnung nach Personen und leiteten einen Löschangriff durch das Fenster der Wohnung ein. Der Brand konnte schnell gelöscht und eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. In der Wohnung befand sich keine Person mehr. Es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

- Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen 1 und 2, Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Endenich, sowie der Rettungs- und Führungsdienst.

19:24: Gemeldeter Gebäudebrand in Bonn-Brüser Berg - Edisonallee. Aus dem Fenster einer Wohnung im 2. Obergeschoss drang Rauch und ein Heimrauchmelder hatte ausgelöst. Die Einsatzkräfte verschafften sich über die Wohnungstüre Zutritt zur Wohnung. In der Küche war Essen auf dem Herd in Brand geraten. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Brandgut ab und setzte einen Lüfter zur Entrauchung der Wohnung ein. Personen befanden sich nicht in der Wohnung.

- Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen 1 und 2, Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Duisdorf, sowie der Rettungs- und Führungsdienst.

19:46: Brand auf einem Balkon in Bonn-Medinghoven - Europaring. Auf dem Balkon einer Wohnung im 4. Obergeschoss war ein Elektrogrill und angrenzende Gegenstände in Brand geraten. Die Bewohner unternahmen vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte mit einem Feuerlöscher erste Löschversuche und konnten das Feuer so eindämmen. Ein Trupp unter Atemschutz führte Nachlöscharbeiten durch und entrauchte die angrenzenden Zimmer. Verletzt wurde niemand.

- Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen 1 und 2, Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Duisdorf, sowie der Rettungs- und Führungsdienst.

