FW-BN: Gegenstände brennen auf Balkon

Bonn-Beuel, Pützchens Chaussee, 15.04.2022, 07:58 Uhr. Am Freitagmorgen bemerkten die Bewohner einer Wohnung im 1. Obergeschoss einen Brand auf ihrem Balkon und alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte fanden in einer Ecke des Balkons brennende Gegenstände vor. Der Brand konnte durch einen Atemschutztrupp schnell gelöscht und so eine weitere Brandausbreitung auf das Objekt verhindert werden.

Zwei Bewohner verletzten sich bei eigenen Löschversuchen und wurden in ein Bonner Krankenhaus transportiert. Da die angrenzenden Räumlichkeiten der Wohnung leicht verraucht waren, wurden diese abschließend durch die Einsatzkräfte belüftet.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwache 2, sowie der Rettungs- und Führungsdienst.

