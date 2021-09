Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim

Kuppenheim (ots)

Nach einem Diebstahl eines Geldbeutels aus der Tasche einer Kundin am Donnerstagnachmittag, haben die Beamten des Polizeipostens Kuppenheim die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen 16:50 Uhr und 17:05 Uhr war die Frau in einem Discounter in der Straße "Im Siegen" dem Langfinger zum Opfer gefallen.

