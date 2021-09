Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau

Gaggenau (ots)

Einer Seniorin wurde am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der 'Berliner Straße' der Geldbeutel entwendet. Die betagte Frau wurde Aussagen zufolge geschickt abgelenkt und währenddessen bestohlen. Der Schaden beläuft sich unter anderem auf rund 70 Euro Bargeld.

