Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Automatische Brandmeldeanlage alarmiert Bonner Feuerwehr

Bonn (ots)

Bonn, Nordstadt, Vorgebirgsstraße, 31.1.2023, 18:47 Uhr

Durch eine automatische Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr, am Dienstagabend, zu einem Brand in einem Autohaus alarmiert. Bei Eintreffen brannte es in einem Teilbereich des Lagers, einhergehend mit einer starken Rauchentwicklung. Die Sprinkleranlage hatte ebenfalls ausgelöst. Unter Atemschutz konnte ein Trupp die Brandbekämpfung erfolgreich durchführen. Parallel hierzu, wurden mehrere mobile Rauchverschlüsse eingesetzt, um eine Rauchausbreitung auf unbetroffene Gebäudeteile zu verhindern. Mithilfe eines Großlüfters konnte der betroffene Bereich entraucht werden. Mit Wassergutsaugern wurde, nach den Lösch- und Ventilationsmaßnahmen, das Löschwasser der Sprinkleranlage abgepumpt. Der Einsatz dauerte insgesamt drei Stunden. Im Einsatz waren die Feuerwache 1, ein Löschfahrzeug der Feuerwache 2, die Ventilationseinheit der Feuerwache 3, die Einheit der Freiwilligen Feuerwehr Bonn-Mitte, sowie der Führungsdienst und ein Rettungswagen zum Eigenschutz. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte vor Ort. Über den gesamten Einsatz, wurde die verwaiste Feuerwache 1 von der Löscheinheit Buschdorf, für eventuelle Paralleleinsätze besetzt.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell