POL-KR: Fußgängerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Krefeld (ots) - Inzwischen scheitert die Hälfte aller Einbrüche an gut gesicherten Fenstern und Türen. Schieben auch Sie ungebetenen Gästen einen Riegel vor: Wie Sie sich wirkungsvoll gegen Einbrecher schützen, erklären Ihnen die Experten der Polizei Krefeld im Foyer der Mediothek am Dienstag, dem 17. Januar 2023 um 20 Uhr. Bitte melden Sie sich bis zum 16. Januar 2023 an: per Mail an kv.krefeld@polizei.nrw.de oder ...

