Am Freitagmittag (21.01.) ereignete sich auf der Bundesstraße 432 in Höhe der Anschlussstelle Scharbeutz ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 46 Jahre alte Ostholsteinerin stieß während ihres Abbiegevorganges mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 81-jährigen Mannes zusammen, der mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Gegen 11:40 Uhr befuhr die Fahrerin eines VW Beetles die Pönitzer Chaussee (B432) aus Scharbeutz kommend in Fahrtrichtung Pönitz. An der Anschlussstelle Scharbeutz wollte sie nach links abbiegen, um auf die Autobahn 1 in Richtung Norden aufzufahren. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden PKW Mercedes. Der Ostholsteiner Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte schließlich mit dem Heck des VW Beetles.

Die 46-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nur leicht. Der Mercedes-Fahrer wurde zur Behandlung der schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Lübecker Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Verkehr wurde für den Zeitraum von einer Stunde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Beamten der Polizeistation Scharbeutz haben gegen die Unfallverursacherin nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

