LPI-J: Alkoholverstoß mit E-Scooter

Jena (ots) - Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, wurde der Polizei Jena gemeldet, dass eine Glasscheibe der Haltestelleneinhausung in der Göschwitzer Straße zerstört wurde. Die Beamten konnten den Täter vor Ort nicht mehr feststellen. An der Haltestelle entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich am Samstagmorgen, kurz nach 4 Uhr, an der Haltestelle Steinweg. Hier wurde ein an ...

