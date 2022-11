Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Spiegelberg: Erledigung einer Vermisstensuche

Spiegelberg: (ots)

Die Vermisstensuche nach einem 32-jährigen Mann aus Spiegelberg hat sich erledigt. Die Person wurde am 22.11.2022 bei Gunzenhausen von der Polizei in einem gesundheitlich stabilen Zustand angetroffen. Er befindet sich zwischenzeitlich in einem Krankenhaus.

Anbei die Pressemeldung der Vermisstensuche vom 15.11.2022

Spiegelberg: 32-Jähriger wird vermisst

Aus Spiegelberg wird ein 32-Jähriger vermisst. In der Nacht von 14.11.2022 auf 15.11.2022 hat er seine Wohnanschrift in Spiegelberg verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Es wird befürchtet, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Vermutlich ist der Vermisste mit einem blauen VW Caddy unterwegs. Weitere Infos und Fotos des Vermissten sind im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg eingestellt: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/spiegelberg-vermisstenfahndung/ Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Vermissten machen können oder denen ein verdächtiger blauer VW Caddy mit Heilbronner Kennzeichen aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter Tel. 07191 9090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell