POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aggressiver Bettler erhielt Hausverbot - Seniorin Opfer eines Trickdiebstahls - Auto und Kiosk aufgebrochen - Unfälle

Fellbach: Unfallflucht

In der Straße Im Keiferle ereignete sich am Montag eine Unfallflucht. Ein unbekannter stieß beim Parken gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw Peugeot und beschädigte diesen auf der linken Fahrzeugseite. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher und hinterließ ca. 3000 Euro Sachschaden. Zeugen des Unfalls, der sich in der Zeit zwischen 12 Uhr und 16 Uhr ereignete, sollten sich bitte mit der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: Alkoholisiert auf "Monowheel" unterwegs

Eine Polizeistreife kontrollierte am Montagnachmittag den 32-jährigen Fahrer eines elektrisch betriebenen Einrades, der damit auf einem Feldweg zwischen dem Stadtteil Lindle und Fellbach unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert und das Fahrzeug nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde deshalb für den 30-Jährigen untersagt und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Backnang: Aggressiver Bettler erhält Hausverbot vom Supermarkt - Geschädigte gesucht

Am Montagabend gegen 17 Uhr versuchte ein 23-jähriger Mann vor einem Supermarkt in der Sulzbacher Straße durch aggressives Betteln Geld von Passanten zu fordern. Als die Mitarbeiter des Supermarktes ihn vom Gelände verwiesen, täuschte er eine hilflose Lage durch eine Gehbehinderung vor und wollte das Gelände nicht verlassen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die vom Beschuldigten angesprochen wurden und Angaben zu Äußerungen und geforderten Geldbeträgen des Mannes machen können. Gegen diesen wurde ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch und wegen aggressiven Bettelns eingeleitet.

Schorndorf: Trickdiebstahl- beim Geldwechseln 70 Euro aus Geldbörse entwendet

Ein Unbekannter hatte eine 86-jährige Seniorin am Samstag gegen 11:00 Uhr in der Joh.-Phil.-Palm-Straße unweit eines dortigen Pflegeheims angesprochen. Dieser bat die Geschädigte, einen Euro in 20-Cent-Stücke zu wechseln. Während die Dame nach den Münzen suchte, fasste der Mann in den Geldbeutel, um ihr bei der Suche behilflich zu sein. Im Nachhinein fehlten der Dame 70 Euro. Zu dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: ca. 40 Jahre, etwa 1,65 Meter groß, kurze dunkle Haare, Bart evtl. Schnauzer, sprach deutsch mit Akzent. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter Tel. 07181/2040.

Waiblingen: Auto aufgebrochen

Zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag wurde in der Winnender Straße ein Pkw, der in einem Parkhaus abgestellt war, aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde aus dem Pkw eine Sonnenbrille, ein Regenschirm und ein USB-Stick entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: In Kiosk eingebrochen

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Montag, 14:30 Uhr und Dienstag, 3:40 Uhr in einen Kiosk in der Bahnhofstraße ein und entwendeten Zigaretten im Wert von ca. 3000 Euro. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Berglen: Von Straße abgekommen

Eine 54 Jahre alte Fiat-Fahrerin fuhr am Montag gegen 12:45 Uhr die Kreisstraße 1872 von Birkenweißbuch in Richtung Kottweil entlang. In einer Kurve geriet sie zunächst auf die Gegenfahrspur, lenkte daraufhin stark nach rechts und verlor die Kontrolle über ihren Pkw. Anschließend kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich der Pkw überschlug und letztlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die 54-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, ihr Auto musste abgeschleppt werden.

