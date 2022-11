Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle & Warnbake entwendet

Aalen (ots)

Hüttlingen: Pkw übersehen

Beim Wenden seines Mercedes Sprinters in der Schulstraße übersah am Montag gegen 13:30 Uhr ein 66-Jähriger eine auf der Sulzdorfer Straße vorbeifahrende 50-jährige Seat-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Essingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montagabend gegen 23 Uhr befuhr ein 83-Jähriger mit seinem PKW die B29 in Richtung Aalen. Auf Höhe der Einmündung Essingen kam er nach rechts von der Straße ab und fuhr eine Warnbake sowie eine Baustellenampel um. Da die Ampel mit einer weiteren Ampelanlage verbunden war wurde diese sowie ein Mast mitgerissen. Die B29 musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Bopfingen: Unfallflucht

Auf einem Kirchenparkplatz im Bahnhofweg beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen dort abgestellten Mercedes. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden von ca. 1000 Euro wurde am Montagmorgen gegen 8:15 Uhr bemerkt, die genaue Unfallzeit ist unbekannt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 entgegen.

Bettringen: Rollerfahrer übersehen

Als am Montag gegen 14:45 Uhr ein 76-jähriger VW-Fahrer in die Heubacher Straße einbiegen wollte, übersah er einen dort befindlichen 75-jährigen Roller-Fahrer und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall wurde der Roller-Fahrer leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Mögglingen: Warnbake entwendet

Im Zeitraum von Freitag, 19:45 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr entwendeten Unbekannte im Hopfengartenweg eine Warnbake im Wert von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173/8776.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Ein 18-jähriger Renault-Fahrer fuhr am Montag gegen 17 Uhr in der Oberbettringer Straße auf einen 32-jährigen Audi-Fahrer auf und verursachte hierbei Sachsachaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Im Kreisverkehr übersehen

Als am Montag gegen 06:45 Uhr ein 48-jähriger Daimler-Fahrer von der Stuttgarter Straße in einen Kreisverkehr zur Lorcher Straße einfuhr, übersah er einen sich bereits im Kreisverkehr befindlichen Fiat eines 40-Jährigen. Bei der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Gschwend-Rotenhar: Vorfahrt missachtet

Am Montag gegen 9:30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Daimler-Fahrer die Schönbergstraße in Richtung Hohentannenstraße. An der Einmündung zur Hohentannenstraße missachtete er die Vorfahrt einer von Frickenhofen kommenden 46-jährigen Lkw-Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

