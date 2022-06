Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

In den frühen Morgenstunden des 05.06.2022 ereignete sich in der Hofenfelsstraße eine Verkehrsunfallflucht im Kreisverkehr nahe der Niederauerbach-Kaserne in Zweibrücken. Dabei missachtete der bislang unbekannte Unfallverursacher die Vorfahrt des im Kreisverkehr befindlichen schwarzen MINI und fuhr in den Kreisverkehr ein, woraufhin es zu einem Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten PKW kam. Nach einer kurzen Inaugenscheinnahme des Unfallschadens entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne dem Unfallgegner seine Personalien zur Schadensregulierung zu überlassen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Tel.: 06332/976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de.|pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell