Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunkener Fahrer überschlägt sich mit Pkw

Rodalben (ots)

Am Samstag den 04.06.2022, um 20:16 Uhr, befuhr ein 40 Jahre alter Mann mit seinem Ford die L482 von Rodalben kommend in Fahrtrichtung Pirmasens. In einer Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr ein Stück die Böschung hinauf und lenkte zurück in Richtung Fahrbahn. Bei der Rückkehr zur Fahrbahn überschlug sich das Fahrzeug einmal und blieb auf den Rädern stehen. Der Fahrer und ein 8-jähriges Kind, welches sich ebenfalls im Ford befand, wurden nicht verletzt. Ein Alkotest bei dem Fahrer ergab einen Wert von leicht über 1,5 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Die Fahrbahn musste aufgrund des querstehenden Ford für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Durch den Überschlag dürfte am Fahrzeug ein technischer Totalschaden entstanden sein. |pips

