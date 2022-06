Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Rodalben (ots)

Im Zeitraum von Freitag den 03.06.2020, 17:00 Uhr auf Samstag den 04.06.2022, 07:50 Uhr war ein grauer Pkw Opel Astra in der Ringstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand aus Richtung Am Hilschberg geparkt. Vermutlich streifte ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den rechts geparkten Opel der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

