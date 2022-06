POL-PDPS: Stark betrunkener Radfahrer

Pirmasens (ots) - Am Freitag den 03.06.2020 in der Zeit von 06:30 Uhr bis 06:45 Uhr war ein grüner Pkw Skoda Fabia eines mobilen Pflegedienstes in der Mozartstraße ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand der Einbahnstraße geparkt. In dieser Zeit beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die rechte Fahrzeugseite des Pkw. Die Schadenshöhe beträgt circa 3000 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche ...

