Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch

Rodalben (ots)

Am Samstag den 04.06.2022, gegen 02:00 Uhr, hörte ein 39-jähriger Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Hasentalstraße seltsame Geräusche. Am nächsten Morgen wurde festgestellt, dass an der Hauseingangstür versucht wurde einzubrechen. Die Schadenshöhe an der Tür kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

