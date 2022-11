Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Autoaufbrüche, Unfälle, Brand an Schule

Aalen (ots)

Crailsheim: Auto aufgebrochen

Ein Unbekannter verschaffte sich am Montag zwischen 11:00 Uhr und 121:40 Uhr Zugang zu einem an einem Feldweg an der L1066 in Richtung Mariäkappel geparkten Mercedes, indem er eine Scheibe einschlug. Aus dem Inneren des Wagens nahm der Langfinger einen Geldbeutel aus einer Handtasche, sowie weiteres Bargeld.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Unfall in Kurve

Eine 63-jährige Mercedes-Fahrerin war am Montag gegen 15:40 Uhr auf der Marienstraße von der Pistoriusstraße kommend unterwegs. Dabei fuhr sie eine hier befindliche Kurve nicht weit genug aus, so dass sie mit einem entgegenkommenden Opel einer 44-Jährigen zusammenstieß. Dabei entstand an den PKWs ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Crailsheim: Porsche kommt von Fahrbahn ab

Am Dienstag gegen 0:30 Uhr war ein 41-Jähriger mit einem Porsche auf der Nord-West-Umgehung in Richtung Roßfeld unterwegs. Im dortigen Kreisverkehr kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auto aufgebrochen

Zwischen 12:45 Uhr und 13:05 Uhr am Montag schlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs im Rinnener Sträßle geparkten Daimler-Benz ein und entwendete eine darin befindliche Geldbörse.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 40-0.

Schwäbisch Hall: 10-Jähriger zündelt und legt Feuer in Schultoilette

Gegen 12:30 Uhr am Montag kam es zu einem Feuer in einer Toilette im ersten Obergeschoss einer Schule in der Tüngentaler Straße. Offenbar hatte ein 10-Jähriger hier mit Streichhölzern hantiert und dabei Papiermüll in Brand gesteckt. IN der Folge brannte auch ein Papierhandtuchspender. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit sechs Fahrzeugen und 18 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Der entstandene Sachschaden dürfte mindestens im vierstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Kurz nach 19:30 Uhr am Montag befuhr eine 32 Jahre alte VW Polo-Fahrerin hinter einem 32-jährigen VW Passat-Fahrer die Dr.-Max-Bühler-Straße aus Richtung Kreisverkehr in Richtung Stuttgarter Straße. Vor dem Einbiegen in die Stuttgarter Straße hielt der Passat-Fahrer kurz an. Die nachfolgende Polo-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Passat auf. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

