POL-ESW: Pressebericht vom 03.03.23

Gegen Anhänger gefahren

Im Baustellenbereich der Straße "Im Kann" in Bad Sooden-Allendorf ereignete sich am gestrigen Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von ca. 5000 EUR. Gegen 08:25 Uhr fuhr eine 68-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw in Richtung Werrabrücke und übersah dabei einen mit Leitkegel gesicherten Anhäger einer Baufirma, der dort am Straßenrand abgestellt war. Dadurch fuhr die 68-Jährige frontal mit dem Pkw auf den Anhänger, die Fahrerin blieb unverletzt und gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein.

Diebstahl von Geldbörse - Trickdiebstahl

Um 10:35 Uhr hielt sich gestern Vormittag eine 57-Jährige aus Wiesenfeld im Aldi-Markt in der Werraaue in Wanfried auf. Während des Einkaufs wurde sie von einer Frau angesprochen und nach einem bestimmten Produkt gefragt. Die Frau war in Begleitung eines Mannes, der sich mit einem Einkaufswagen hinter der 57-Jährigen aufhielt. Als sie an der Kasse dann bezahlen wollte, bemerkte sie, dass die Geldbörse, die sich in der linken Manteltasche befand, gestohlen worden war. Aufgrund von einer Zeugenaussage fiel auf, dass die tatverdächtige Frau sehr vornehm gekleidet war. Sie und der begleitende tatverdächtige Mann sollen von ausländischen Äußerem sein. Der Schaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

