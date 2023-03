Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schulwegunfall mit leichtverletztem Mädchen

Speyer (ots)

Am Montag gegen 07:45 Uhr ging ein 9-jähriges Mädchen zur Schule und überquerte dabei den Zebrastreifen in der Zeppelinstraße. Ein 70-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Zeppelinstraße in Richtung Ludwigstraße und übersah das Mädchen beim Passieren des Zebrastreifens. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß zwischen der Fahrzeugfront und dem Bein des Mädchens. Der hinzugerufene Rettungsdienst verbrachte die 9-Jährige zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Sie trug ein Hämatom und Kratzer am linken Unterschenkel davon. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

