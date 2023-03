Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs, Schaden über 7.500 Euro! Zeugenaufruf und Warnhinweise

Speyer (ots)

In der Zeit vom 19.03.2023, 17 Uhr, bis 20.03.2023, 8 Uhr, durchtrennten unbekannte Täter das hochwertige Bügelschloss eines an einem Fahrradständer abgeschlossenen Pedelecs in der Straße Im Geißhorn und entwendeten das Pedelec. Es handelt sich um ein Damenrad der Marke "Riese und Müller", Modell "Homage GT" in den Farben blau und metallic mit einer Rahmenhöhe von 58 cm im Wert von ca. 7.650 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Die Polizei rät: Vermeiden Sie bei hochwertigen Fahrrädern das Abstellen in öffentlich zugänglichen Bereichen über Nacht. Täter schrecken auch vor einer guten Diebstahlssicherung dann nicht zurück, wenn der Wert des Diebesgutes entsprechend hoch ist, genügend Zeit zum Öffnen besteht und das Entdeckungsrisiko gering ist.

Grundsätzlich gilt dennoch:

- Den besten mechanischen Diebstahl-Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Beim Kauf auf "geprüfte Qualität" und hochwertiges Material, wie durchgehärteten Spezialstahl, sowie massive Schließsysteme achten.

- Wichtig bei Fahrrädern und E-Scootern: Die Fahrzeuge immer anschließen, damit sie nicht weggetragen werden können. Hierfür beim Schlosskauf auf ein ausreichend großes Schloss zum Anschließen achten.

- Insbesondere bei hochwertigen Fahrrädern / E-Bikes / Pedelecs kann sich der mittlerweile platzsparende und preiswerte Einbau von Ortungstechnik lohnen.

Weitere Tipps erhalten Sie auf https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

