Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte Täter entwenden Pkw Mercedes-Benz

Neustrelitz (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in Neustrelitz in der Zeit vom 14.11.2022, 21:00 Uhr bis 15.11.2022, 05:00 Uhr einen Pkw des Herstellers Mercedes.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stand das Fahrzeug zur Tatzeit geparkt auf einem Grundstück in der Kranichstraße in 17235 Neustrelitz. Dabei handelt es sich um einen blauen Mercedes-Benz des Baujahres1995, an dem die amtlichen Kennzeichen NZ-EB500 angebracht waren.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 25.000EUR.

Der entwendete Pkw wurde durch die Polizei in Fahndung gesetzt. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Neustrelitz. Zeugen, die zur Tatzeit in Tatortnähe auffällige Beobachtungen gemacht haben und Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-2580 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell