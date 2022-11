POL-NB: Unbekannte brechen in Kellerabteil ein

Pribbenow (ots) - Am 10.11.2022 gegen 11:00 Uhr ist es in bei der Freiwilligen Feuerwehr in 17153 Pribbenow zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei welchem ein 32-jähriger Arbeiter einer Abrissfirma verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen haben mehrere Arbeiter Abrissarbeiten in einem alten Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Pribbenow durchgeführt. Dabei ist der 32-Jährige durch eine marode Decke ca. zwei Meter in ...

