Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Arbeitsunfall mit einer verletzten Person

Pribbenow (ots)

Am 10.11.2022 gegen 11:00 Uhr ist es in bei der Freiwilligen Feuerwehr in 17153 Pribbenow zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei welchem ein 32-jähriger Arbeiter einer Abrissfirma verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen haben mehrere Arbeiter Abrissarbeiten in einem alten Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Pribbenow durchgeführt. Dabei ist der 32-Jährige durch eine marode Decke ca. zwei Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich verletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort und hat den Verletzten zur weiteren medizinischen Behandlung in das Neubrandenburger Klinikum gebracht.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales, Abteilung Arbeitsschutz wurde informiert und ist vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell