Polizei Essen

POL-E: Essen: FOTOFAHNDUNG nach Raub im Hauptbahnhof

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am Nachmittag des 8. September diesen Jahres raubte ein Unbekannter im Hauptbahnhof einer 59-Jährigen die Armbanduhr.

Die Frau lief gegen 16:20 Uhr die Treppe zum Bahnsteig 8/9/10 hoch, als ihr in der Mitte des Treppenaufgangs der unbekannte Tatverdächtige entgegenkam. Zunächst lief er an der 59-Jährigen vorbei, drehte am Ende der Treppe um und riss der Geschädigten dann gewaltsam ihre Armbanduhr vom Handgelenk. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Frau wurde bei dem Raub leicht verletzt.

Während der Tat wurde der Unbekannte videografiert. Fotos finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/91001

Der Unbekannte ist 20-30 Jahre alt, 170-180 cm groß und schlank. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einer dunkelblauen Trainingsjacke mit gelben Streifen, einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Sportschuhen und einem schwarzen Fischerhut. Er hat dunkle Haare und trug einen Dreitage-Bart.

Hinweise zum Tatverdächtigen und/oder seinem Aufenthaltsort werden vom KK 13 unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell