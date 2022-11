POL-E: Essen: Gruppierung zersticht Reifen von SUV in Bredeney - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45127 E-Ostviertel: Am Freitagnachmittag (4. November) wurden Ordnungskräfte an der Ribbeckstraße auf einen 38-Jährigen aufmerksam. Bei einer Kontrolle konnte eine große Zahl an Verkaufseinheiten von vermeintlichen Betäubungsmitteln aufgefunden. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Gegen 17 Uhr ...

