Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Rasierklingen-Dieb gesucht - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Mit Fotos aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Ladendieb. Am Dienstag, 17. Mai, gegen 13.30 Uhr, steckte der abgebildete Mann in einem Drogeriemarkt im Einkaufszentrum Limbecker Platz mehrere Pakete Rasierklingen in eine Papiertüte. Anschließend übergab er die Tüte an eine unbekannte Frau, welche das Geschäft verließ ohne die Ware zu bezahlen. Fotos des unbekannten Mannes können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/90863 Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den abgebildeten Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen KK 34 zu melden. /bw

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell