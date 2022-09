POL-NB: Versammlungslagen am 26.09.2022 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (LK MSE) (ots) - Am 26.09.2022, gegen 15:35 Uhr, kam es in der Bergstraße Kreuzung Am Blumenborn in Neubrandenburg zwischen einem PKW und einem 13- jährigen deutschen Radfahrer zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Junge mit seinem Fahrrad die Bergstraße in Richtung Neustrelitzer Straße. Die Fahrzeugführerin befuhr mit ...

mehr