Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem verletzten 13-jährigen Radfahrer in Neubrandenburg

Neubrandenburg (LK MSE) (ots)

Am 26.09.2022, gegen 15:35 Uhr, kam es in der Bergstraße Kreuzung Am Blumenborn in Neubrandenburg zwischen einem PKW und einem 13- jährigen deutschen Radfahrer zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Junge mit seinem Fahrrad die Bergstraße in Richtung Neustrelitzer Straße. Die Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW ebenfalls die Bergstraße stadteinwärts und beabsichtigte nach links in die Straße Am Blumenborn einzubiegen. Dabei übersah sie den 13-jährigen Jungen und kollidierte mit diesem. In der weiteren Folge fiel der Junge zu Boden und verletzte sich dabei. Darufhin hielt die Fahrzeugführerin an, stieg aus, unterhielt sich kurz mit dem 13-Jährigen und half ihm auf. Danach entfernte sie sich vom Unfallort. Der verletzte 13-jährige Junge wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Die Fahrzeugführerin wird als ca. 60 Jahre alt beschrieben und hat blonde Haare. Bei dem PKW soll es sich um einen blauen 3- türigen Kleinwagen handeln, welcher durch die Kollision vorne links beschädigt worden sein soll. Im Ergebnis der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahme konnte eine Funkwagenbesatzung des PHR Neubrandenburg die flüchtige Kraftfahrzeugführerin mit ihrem PKW im Stadtgebiet von Neubrandenburg festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell