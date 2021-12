Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Taschendiebe im Discounter

Gronau (ots)

Als er an der Kasse den Diebstahl seines Portemonnaies bemerkte, erinnerte sich ein Geschädigter an eine merkwürdige Begebenheit während seines Einkaufs in dem Discounter an der Ochtruper Straße in Gronau. Ein circa 35 bis 45 Jahre alter Mann hatte ihn angerempelt. Der 1,75 Meter große Unbekannte trug eine Baseball-Kappe sowie eine schwarze Lederjacke. Er war in Begleitung einer weiteren männlichen, circa gleich großen und einer weiblichen Person. Die Frau war circa 1,70 Meter groß mit schlanker Statur. Sie hatte dunkle Haare und trug einen dunklen Mantel. Das Alter der Begleiter schätzt der Geschädigte auch zwischen 35 und 45 Jahre. Zu dem Geschehen kam es am Donnerstag gegen 11.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell