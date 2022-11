POL-E: Essen: Unbekannter entnimmt fremdes Geld aus Automaten - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Mit Fotos aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Ladendieb. Am Dienstag, 17. Mai, gegen 13.30 Uhr, steckte der abgebildete Mann in einem Drogeriemarkt im Einkaufszentrum Limbecker Platz mehrere Pakete Rasierklingen in eine Papiertüte. Anschließend übergab er die Tüte an eine unbekannte Frau, welche das ...

mehr