POL-WE: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Kloppenheim und Okarben + Mülleimer in Brand gesteckt in Niddatal

Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Kloppenheim und Okarben Karben: Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (18.10.) um die Mittagszeit auf der B3. Zwischen Kloppenheim und Okarben stießen gegen 11.30 Uhr drei Fahrzeuge zusammen. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Ausfahrt "Am Spitzacker" forderten eine Vollsperrung der B3. Ein Rettungshubschrauber landete. Eine Person verstarb an der Unfallstelle, zwei weitere wurden verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 56-Jähriger mit seinem PKW die B3 in Richtung Kloppenheim. Kurz vor der Auffahrt "Am Spitzacker" streifte sein Porsche einen entgegenkommenden Daimler E-Klasse leicht und stieß in den dahinter fahrenden Skoda eines 75-Jährigen. Umherfliegende Trümmerteile streiften einen ebenfalls in Richtung Okarben fahrenden Mazda und verursachten Schäden am PKW. Der Porschefahrer erlitt schwere Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Der 75-jährige Skodafahrer aus einem Friedberger Ortsteil verletzte sich beim Unfall schwer und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Fahrer der E-Klasse kam mit dem Schrecken davon. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen mit der Untersuchung des Unfallherganges. Alle drei beteiligten PKW stellte man zur Beweissicherung sicher und ließ sie abschleppen. Eine Polizei-Drohne kam an der Unfallstelle zum Einsatz und lieferte Übersichtsaufnahmen über die Unfallstelle. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel ab, die Stadtpolizei unterstützte bei den Absperrmaßnahmen. Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn. Die Sperrung dauerte bis in die Nachmittagsstunden an. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt über 100.000 Euro.

Mülleimer in Brand gesteckt und Hakenkreuze an Tür geschmiert Niddatal: Insgesamt sieben Mülleimer auf dem Gelände einer Schule in Assenheim steckten bislang Unbekannte zwischen Freitag (14.10.) gegen 14 Uhr und Montag (17.10.) gegen 8 Uhr in Brand. Eine Eingangstür im Innenhof des Gebäudes beschmierten sie in dem gleichen Zeitraum mit einem Filzschreiber und brachten verfassungsfeindlichen Zeichen an. Es entstand Sachschaden an Abfalleimern und der Tür im Wert von mehreren 100 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Ermittler bitten um Hinweise von Zeugen und fragen: Wer hielt sich im genannten Zeitraum auf dem Schulgelände in der Geschwister-Scholl-Straße auf? Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben?

