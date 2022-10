Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Viel Blaulicht nach Zusammenstoß im Gegenverkehr in Florstadt + 2 x Auto gestohlen in Büdingen + Enkeltrick über Whatsapp in Hirzenhain + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 17.10.2022

Gaststättenfenster beschädigt

Butzbach: In der Griedeler Straße ging am Montag (17.10.) gegen 3.30 Uhr ein Fenster zu Bruch. Das beschädigte Sprossenfenster der Gaststätte schlägt mit etwa 300 Euro Schaden zu Buche. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Verantwortlich für das beschädigte Fenster soll ein Mann Anfang 20 mit schmaler Statur, kurzen schwarzen Haaren und ungepflegtem Bart sein. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

+

Leicht Verletzte und hoher Sachschaden

Ober-Mörlen: Leicht Verletzte und hoher Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Samstag (15.10.) auf der Bundesstraße 275. Mit seinem grauen Opel befuhr ein 81-Jähriger gegen 18.40 Uhr einen Feldweg "Am Bottenberg". An der Einmündung zur Bundesstraße bog er nach rechts Richtung Ober-Mörlen ein. Dabei geriet der beschriebene Bogen offenbar etwas groß, so dass das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Der 29-jährige Fahrer eines grünen Lada, der auf der B275 in Richtung Langenhain-Ziegenberg unterwegs war, versuchte noch dem Opel auszuweichen, was aber nicht vollständig gelang. Dabei geriet der Lada auf die Bankette und schließlich in den Graben, wo er zum Stillstand kam. Auf seinem Weg dorthin überfuhr er ein Schild am Fahrbahnrand. Sowohl der Fahrer des Opels aus dem Wetteraukreis, als auch der Mann aus dem Hochtaunuskreis am Steuer des Lada erlitten leichte Verletzungen bei dem Vorfall. Da der Lada nicht mehr fahrbereit war, musste ihn ein Abschleppdienst bergen.

+

Motorroller gestohlen

Bad Nauheim: Seinen schwarzen Motorroller parkte der Besitzer am Freitag (14.10.) gegen 18 Uhr in der Usastraße im Hof. Am Samstag (15.10.) stellte er gegen 13 Uhr fest, dass der Roller der Marke Yinying, Typ QT50 nicht mehr dort stand. Offenbar hatten Diebe das Fahrzeug im Abstellzeitraum entwendet, obwohl das Lenkradschloss eingerastet und der Roller zusätzlich mit einem Fahrradschloss gesichert war. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen schwerem Diebstahl und bittet um Hinweise.

+

Rucksack und Portemonnaie aus unverschlossenem Fahrzeug gestohlen Friedberg: Bereits in der Nacht zwischen Mittwoch (12.10.) und Donnerstag (13.10.) entwendeten bislang Unbekannte eine Tasche aus einem Auto in der Straße "Vorstadt zum Garten". Der schwarze Ford Fokus war offenbar nicht verschlossen, als die Langfinger ihn nach Beute durchsuchten. Sie fanden einen Rucksack mit Laptop auf dem Rücksitz und ein Portemonnaie samt Bankkarten in der Ablage an der Fahrertür. Der Gesamtschaden des entwendeten Gutes beträgt knapp 500 Euro. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise von Zeugen.

+

Radfahrer leicht verletzt

Florstadt: Zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer kam es am Sonntag (16.10.) in Staden. Gegen 17.40 Uhr fuhr der 17-jährige Fahrer eines Mercedes die Straße "Am Leimenkautenweg" in Richtung Mockstädter Straße. An der Einmündung zur Mockstädter Straße beachtete der junge Fahrer offenbar nicht die Vorfahrt eines Radlers, der auf dem Radweg in Richtung Nieder-Mockstadt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 67-jährige Radfahrer zunächst auf der Motorhaube des PKW aufschlug und schließlich zu Boden stürzte. Der Mann musste von Rettungskräften ins Krankenhaus verbracht werden. An Fahrrad und PKW entstanden Sachschäden von insgesamt gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

+

Viel Blaulicht nach Zusammenstoß im Gegenverkehr Florstadt: Zu einem schweren Unfall kam es am späten Samstagabend (15.10.) in Nieder-Florstadt. Einem Traktor kam gegen 22.30 Uhr auf der Altenstädter Straße ein PKW entgegen in Richtung Messeplatz entgegen. Der 58-jährige Fahrer des Mitsubishi geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit der landwirtschaftlichen Zugmaschine zusammen. Dabei verletzten sich der Mitsubishi-Fahrer und der 50-Jährige am Steuer des Trekkers leicht. Beide mussten zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser verbracht werden. Durch die Wucht des Aufpralls entstanden am Traktor starke Deformationen auf der linken Seite, das Hinterrad verbog sich. Der Schaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro. Einen wirtschaftlichen Totalschaden dürfte der PKW mit ca. 5000 Euro davongetragen haben. Beide Fahrzeuge waren durch die Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da größere Mengen Dieselkraftstoff und andere Fahrzeugflüssigkeiten an der Unfallstelle austraten, musste die Feuerwehr ausrücken und diese abstreuen. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Altenstädter Straße zeitweise vollständig für den Verkehr gesperrt. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte darüber. Eine Atemalkoholmessung beim Fahrer des PKW ergab einen Wert von 0,5 Promille, weshalb ihm Blut zur konkreten Bestimmung der Blutalkoholkonzentration abgenommen wurde. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

+

2 x Reifen zerstochen

Niddatal: Zwischen Freitagmittag (14.10.) und Sonntagmittag (16.10.) parkte die Besitzerin eines blauen Opel ihr Fahrzeug in der Geschwister-Scholl-Straße in Assenheim. In dieser Zeit zerstachen bislang Unbekannte die beiden hinteren Reifen des Corsas. Es entstand Sachschaden von ca. 200 Euro. Auch an einem in der Geschwister-Scholl-Straße geparkten BMW X5 wurden im gleichen Zeitraum der hintere rechte und der vordere linke Reifen zerstochen. Der Schaden beläuft sich hier ebenfalls auf etwa 200 Euro. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf Tat und Täter.

+

Rollladen hochgeschoben und Tür aufgehebelt Altenstsadt: In ein Einfamilienhaus in der Stammheimer Straße stiegen Diebe zwischen Sonntagfrüh (25.9.) und Sonntagabend (16.10.) ein. Über den rückwärtigen Teil des Grundstücks gelangten die Einbrecher auf die Terrasse, schoben den Rollladen einer Tür hoch und hebelten diese auf. Im Haus suchten der oder die Täter nach Diebesgut. Ob sie fündig wurden stand bislang noch nicht fest. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 nimmt Hinweise von Zeugen auf verdächtige Personen und Fahrzeuge entgegen.

+

2 x Autodiebstahl

Büdingen: Einen Audi Q7 entwendeten Diebe in der Nacht von Sonntag (16.10.) auf Montag (17.10.) in Calbach. Das etwa 50.000 Euro-teure blaue Fahrzeug parkte in der Zufahrt eines Hauses in der Straße "Im Höhlchen", als die Täter es entwendeten. Auch in der Straße "Im Lipperts" schlugen Fahrzeugdiebe zu. Zwischen Sonntag (16.10.) gegen 22 Uhr und Montagfrüh (17.10.) entwendeten sie ebenfalls einen vor dem Haus geparkte Audi Q7 im Wert von etwa 50.000 Euro verschwand spurlos. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Signale der funkgesteuerten Schlüssel von den Tätern abgegriffen und zum Öffnen sowie Starten der Fahrzeuge genutzt wurden. Die Polizei in Büdingen sucht Zeugen der beiden Fahrzeugdiebstähle und fragt: Wem sind in der Nacht von Sonntag zu Montag verdächtige Personen und Fahrzeuge aufgefallen? Hat jemand verdächtige Personen oder Fahrzeuge beim Ausspähen der Örtlichkeiten bemerkt? Hinweise werden unter Tel.: 06042/9648-0 entgegengenommen.

+

Enkeltrick über Whatsapp

Hirzenhain: "Hallo Mama, ich hab `ne neue Handynummer!" könnte die Text-nachricht eines Betrügers an eine Frau aus Hirzenhain gelautet haben. Die Frau glaubte daran, dass der Mitteiler ihre Tochter wäre. Sie wurde auch nicht misstrauisch, als die vermeintliche Tochter sie darum bat knapp 5000 Euro zu überweisen. Am Freitagnachmittag (14.10.) überwies sie das Geld, kam dem Schwindel jedoch schnell auf die Spur und schaltete die Polizei ein. Die Beamten konnten die Bank kontaktieren und die Überweisung offenbar noch stoppen, bevor ein Schaden eingetreten war. Der einfachste Weg, sich vor dieser Masche zu schützen ist, direkt Kontakt zu der Person aufzunehmen, die da angeblich geschrieben hat. Ein kurzer Anruf bei Tochter, Sohn, Enkelin oder Enkel auf der altbekannten Nummer ist der schnellste Weg, die wirkliche Identität zu prüfen.

+

2 x Rollerdiebe

Bad Vilbel: Dilettantisch ging der Dieb eines Motorrollers im Berkersheimer Weg zwischen Samstagmorgen (15.10.) und Sonntagnachmittag (16.10.) vor. Die Vespa parkte am Südbahnhof als der Täter das Frontfach aufbrach und darin Schäden anrichtete. Er schob das silberfarbene Kraftrad letztlich noch ca. 100 Meter weiter und ließ es schließlich auf einem Fußweg parallel zu den S-Bahn-Gleisen zurück. Die Beschädigungen an der vorderen Fahrzeugverkleidung beziffern sich auf ca. 800 Euro. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit. Etwas erfolgreicher waren Rollerdiebe zwischen Donnerstagnachmittag (13.10.) und Samstag am späten Vormittag (15.10.) in der Dieselstraße, Ecke Kasseler Straße. Hier brachten die Diebe zumindest kurzzeitig einen weinroten Zhejiang Zili-Motorroller im Wert von ca. 800 Euro zum Laufen. Nachdem sie über das angrenzende Baustellen-Bahnhofsgelände gefahren waren, stürzten sie vermutlich und ließen den Roller zurück. An ihm entstand durch die Gewalteinwirkung am Zündschloss Sachschaden von ca. 150 Euro. Ob beide Taten miteinander in Verbindung stehen ist bislang unklar Die Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 ermittelt wegen versuchten und vollendeten Rollerdiebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell